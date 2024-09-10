نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يواجه تحديات في تحديد ملعب مباراة العودة أمام الهلال الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى مسئولو النادي المصري البورسعيدي اتصالات مكثفة خلال الساعات الأخيرة لحسم مكان إقامة مباراة العودة أمام الهلال الليبي في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري.

يفضل المصري إقامة المباراة على استاد هيئة قناة السويس، إلا أن التأخير في الحصول على التصاريح اللازمة قد يجبر الفريق على نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب، الذي يُعد الآن الخيار الأكثر ترجيحا.

وأشارت مصادر من داخل النادي إلى أن هناك نسبة كبيرة تشير إلى أن المباراة ستقام في برج العرب، حيث يخوض المصري على هذا الملعب في مبارياته المحلية ووفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في حال عدم توفر الموافقات المطلوبة للعب على ملعب بديل، فإن الاتحاد سيقوم بتحديد الملعب المناسب، والذي سيكون في هذه الحالة ملعب برج العرب.

تسعي إدارة النادي المصري في التواصل باستمرار مع الجهات المعنية للحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المباراة في استاد هيئة قناة السويس، الذي يُعد هو الاختيار الافضل للفريق في حين الوقت المتبقي على موعد المباراة يجعل برج العرب الخيار الأكثر احتمالا حتى الآن.

