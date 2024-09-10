نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائية المنتخب الألماني المرعبة تقترب في بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت ثنائية منتخب ألمانيا المرعبة، من التواجد ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات القادمة، بعد رغبة شديدة من إدارة بايرن ميونخ.

ثنائية المنتخب الألماني المرعبة تقترب في بايرن ميونخ

وكشفت تقاربر صحفية، عن رغبة إدارة الفريق البافاري في الحصول على خدمات نجم فريق بايرن ليفركوزن من أجل تشكيل ثنائية مع جمال موسيالا لاعب بايرن منيونخ.

وبعمل نادي بايرن ميونخ الألماني على تحقيق طموح لاعبه جمال موسيالا، الذي يمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2026.

النادي يخطط لضم اللاعب فيرتز من باير ليفركوزن في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بهدف تعزيز تشكيلته بوجود ثنائي المنتخب الألماني، وهو ما قد يشجع موسيالا على الاستمرار مع بايرن ميونخ.

ومن المتوقع، أن تتم الصفقة بنجاح خلال الميركاتو القادم، بالنظر إلى ضغط موسيالا على لاعب فريق بايرن ليفركوزن للانتقال إلى البافاري.

