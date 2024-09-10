نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البحرين واليابان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البحرين نظيره منتخب اليابان اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الحالي بستاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
موعد مباراة البحرين واليابان
وتنطلق صافرة بداية مباراة البحرين واليابان مساء الثلاثاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب مجموعة البحرين واليابان
1- اليابان ثلاث نقاط
2- البحرين ثلاث نقاط
3- اندونيسيا نقطة
4- السعودية نقطة
5- استراليا دون نقاط
6- الصين دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.