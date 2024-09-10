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أحمد جودة - القاهرة - نقلت تقارير صحفية، مفاجأة كبرى بشأن إمكانية تعاقد فريق برشلونة الإسباني، مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في المسقتبل.

مفاجأة.. برشلونة سيتمكن من التعاقد مع هالاند في هذه الحالية

وبحسب ما ورد في التقارير، فإن المرشح السابق لرئاسة برشلونة، قد أعطى إدارة الفريق الكاتالوني الحالية، خطة ذهبية من أجل إمكانية التعاقد مع النرويجي هالاند في المستقبل.

ناقش فيكتور فونت، المرشح السابق لرئاسة برشلونة، إمكانية توقيع النادي مع إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في صيف 2025.

وأشار فونت إلى أن تحقيق هذا الطموح يعتمد على الوضع المالي للنادي، قائلًا: "إذا تمكنا من تحسين الأرباح وحل مشكلة استوديوهات برشلونة، سيكون بإمكاننا تحمل تكلفة الصفقة التي نريدها."

