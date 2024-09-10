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أحمد جودة - القاهرة - كشف ديتر هيكينج، مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ السابق، أنه اعتقد أن إقالته من تدريب الفريق عام 2019 كانت كذبة أبريل/نيسان.

هيكينج: اعتقدت أن إقالتي من جلادباخ كذبة

وكان ماكس إيبرل، المدير الرياضي لمونشنجلادباخ آنذاك، أبلغ هيكينج بإقالته في الأول من أبريل/نيسان.

قال هيكينج، في تصريحات لصحيفة "راينيش بوست" الألمانية اليوم الثلاثاء: "يجب أن أعترف، اعتقدت أنها كذبة الأول من أبريل/نيسان. لكن بعد ذلك أوضح لي ماكس أنه جاد. لقد أثر ذلك علي بشدة".

وأخبر إيبرل هيكينج، الذي كان يمر بموسم جيد بالنسبة للخبراء، أنهما سينفصلان في نهاية الموسم، ليقرر جلادباخ بعد ذلك التعاقد مع ماركو روزه، الذي رحل لاحقا لبوروسيا دورتموند، قبل أن يتولى حاليا تدريب لايبزج الألماني.

وقال هيكينج: "لم أفكر حتى في أن شيئًا كهذا قد يحدث. كنا قد مددنا عقدي للتو ووضعنا بالفعل خططا ملموسة للموسم الجديد قبل أيام قليلة من قدوم ماكس للتحدث معي".

أضاف هيكينج، الذي سيكمل عامه الستين بعد غد الخميس، أنه فكر في الاستقالة في تلك اللحظة، لكن زوجته أقنعته بالاستمرار لمدة شهرين آخرين. وفي نهاية الموسم تواجد جلادباخ في المركز الخامس بترتيب بوندسليجا، ليصعد لبطولة الدوري الأوروبي في نقطة مضيئة لمسيرته التدريبية.

ومنذ ذلك الحين، عانى هيكينج من أجل تكرار نفس الأداء الذي ظهر به بعد فترات قضاها في قيادة فريقي الدرجة الثانية هامبورج ونورمبرج.

