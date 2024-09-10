نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة: صرف مكافآت للأبطال البارالمبيين بنفس قيمة الأبطال الأولمبيين وتكريم محمد السيد بعد برونزية باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أشرف صبحي وزير الرياضة إنه قرر صرف مكافأة الأبطال البارالمبيين بنفس قيمة الأبطال البارالمبيين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهنأ وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية لاستاد المحور مع خالد الغندور محمد السيد بحصوله على الميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة.

وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور.

