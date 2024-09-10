القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا والمعلق

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور الكرة الافريقية مواجهة المنتخب المصري مرتقبة أمام نظيره بوتسوانا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات المؤهلة لأمم إفريقيا.



ويجري حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول تغيير اضطراري على التشكيل وذلك عقب الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب المصري.



تشكيل منتخب مصر المتوقع



خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد «زيزو»

خط الهجوم: محمد صلاح -محمود حسن «تريزيجيه» - إبراهيم عادل (أسامة فيصل).



نتيجة المباراة السابقة



وكانت المنتخب المصري قد اكتسح الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة سجلها كلا من رامي ربيعة، عمرو مرموش، إبراهيم عادل.



بينما على الجانب هزم منتخب بوتسوانا بهدف دون رد ليواصل البحث عن الفوز الأول أمام مصر في الجولة الثانية.



موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات الأمم



استقر الموعد بعد سلسة من التعديلات عقب الأزمة التي تعرض لها منتخب بوتسوانا على إقامة المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات الأمم



تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لتصفيات أمم افريقيا في مصر والشرق الأوسط وأسندت منهكة التعليق للمعلق علي محمد علي

