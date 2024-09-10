نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول منتخب بوتسوانا لملاقاة مصر بعد إنتهاء أزمة الطيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي هلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصول بعثة منتخب بوتسوانا إلى مطار فيليب ماتانتي.

ويلتقي المنتخب المصري أمام منافسه منتخب بوتسوانا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

واجه منتخب بوتسوانا مشكلة في العودة إلى بلاده بعد هزيمته أمام موريتانيا بهدف نظيف في الجولة الأولى من التصفيات، بسبب مشكلة تتعلق بالطيران.

كان من المقرر أن يلعب المنتخب المصري ضد بوتسوانا في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر تعديل توقيت المباراة إلى الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

وبعد عدة تأجيلات، اقترح كاف موعدًا جديدًا عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن اتحاد الكرة المصري اعترض على هذا التوقيت.

وفي النهاية، وافق كاف على طلب الجانب المصري، وتم تحديد موعد المباراة عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة لمنح منتخب بوتسوانا مزيدًا من الوقت للتحضير.

وقد نشر حساب بوتسوانا على فيسبوك فيديو مباشر يظهر وصول اللاعبين إلى مطار ماتانتي استعدادًا للمباراة المقبلة.

