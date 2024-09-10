الرياضة

مواجهات قوية لجمهورية شبين ونجمة سيناء وبنها في إفتتاحية القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لجمهورية شبين ونجمة سيناء وبنها في إفتتاحية القسم الثاني

أجريت منذ قليل قرعة المجموعة الثانية ( أ وب ) بحضور عدد من مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.


وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثانية ( أ )..

الاسبوع الأول المجموعة الثانية ب من دوري القسم الثاني ب..

تيم اف سي مع دياموند
ج شبين مع الانتاج 
بنها مع الدخان 
الو ايجيبت مع اتحاد الشرطة 
التأمين مع البلاستيك
النجوم (باي)

 

ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثانية ( ب )..

 

6 اكتوبر برمانة مع المستقبل سبورت 
بورفؤاد مع النصر 
العبور مع المريخ 
جنوب سيناء مع الشرقية 
الشمس مع نجمة سيناء


ويتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة لإقامة دورة ترقي من 6 أندية يصعد منها فريق واحد من كل مجموعة لدوري المحترفين .
 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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