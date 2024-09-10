نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المغرب يتحدث عن إصابة أشرف داري لاعب الأهلي ويشكف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، تفاصيل إصابة أشرف داري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري والمنتخب الوطني.

وأصيب داري أثناء عمليات إحماء منتخب المغرب قبل مباراته ضد ليسوتو في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأشار الركراكي، في تصريحات صحفية للصحف المغربية إلى أنه قرر عدم إشراك داري في المباراة بسبب تعرضه للتواء خفيف في الكاحل أثناء الإحماء.

وأضاف الركراكي، أنه سيتم انتظار نتائج الفحوصات الدقيقة التي سيخضع لها اللاعب قبل اتخاذ أي قرارات.

وأكد الركراكي أن إصابة داري ليست خطيرة، وأنه فضل عدم إشراكه في التشكيل الأساسي لتفادي تفاقم الإصابة. كما أشار إلى أنه يتوقع أن تكون نتائج الاختبارات الطبية مطمئنة.