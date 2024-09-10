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أحمد جودة - القاهرة -

حصدت اللاعبة آلاء محمود لاعبة المنتخب المصري للسامبو على ميدالية برونزية خلال منافسات بطولة العالم للسامبو الشاطئية التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة في الدار البيضاء بالمغرب.

آلاء محمود تحصد برونزية بطولة العالم للسامبو الشاطئي بالمغرب

وخاض منافسات بطولة العالم للسامبو الشاطئ م مصر لاعبان وهما عبد الرحمن الدمراني وآلاء محمود التي نجحت في حصد ميدالية في أول مشاركة عالمية لها.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج، إن مصر أصبحت من ضمن الدول ذات الشأن الكبير في رياضة السامبو والأمر الذي تأكد بالمشاركة في بطولة العالم المقامة حاليا في المغرب وغيرها من البطولات القارية في اللعبة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقه الاتحاد من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وترأس بعثة المنتخب المصري محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، حيث تعد رياضة السامبو ضمن أحد لجان اتحاد الكيك بوكسينج حيث تترأس مريم يحيى رئاسة اللجنة العليا لرياضة السامبو.