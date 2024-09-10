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أحمد جودة - القاهرة - مباراة العراق والكويت اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق والكويت Iraq vs Kuwait اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. تتصاعد التوقعات والحماس مع اقتراب موعد المباراة المرتقبة بين منتخبي العراق والكويت في إطار تصفيات كأس العالم 2026. فبعد انطلاقة قوية للمنتخب العراقي في الجولة الأولى، يأتي هذا اللقاء ليضيف المزيد من الإثارة والتحدي لمسيرة أسود الرافدين نحو التأهل إلى المونديال. إلا أن هذه المباراة تأتي في ظل منافسة شرسة بين المنتخبين، حيث يسعى كل منهما لحصد النقاط الثلاث والتقدم خطوة نحو تحقيق هدفه.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة العراق والكويت من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة العراق والكويت اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم 2026

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها ديربي خليجي، حيث يجمع اللقاء بين جماهير عراقيّة وكويتية متشوقة لمشاهدة مباراة قوية ومثيرة. فالفوز في هذه المباراة سيعزز من موقف المنتخب الفائز ويزيد من ثقته بنفسه، في حين أن الخسارة قد تؤثر سلبًا على معنويات الفريق الخاسر وتعقد مهمته في التأهل. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يضاهى، حيث يسعى لاعبو المنتخبين إلى تقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد جماهيرهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المباراة تأتي في وقت حرج، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في المجموعة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا في خط الوسط، حيث يسعى كل فريق للسيطرة على مجريات اللعب وتحقيق الانتصار.

موعد مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم

ستنطلق صافرة بداية مباراة العراق والكويت الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء، الموافق 10 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب "جابر الأحمد الدولي" في الكويت. تكتسب هذه المباراة أهمية بالغة في مشوار المنتخبين نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم. فبعد انطلاقة قوية للمنتخب العراقي، يسعى المنتخبان إلى مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث التي تقربهما من صدارة المجموعة. وستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات اللاعبين والجهاز الفني لكلا المنتخبين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق والكويت في تصفيات كأس العالم

يمكن لعشاق كرة القدم العراقية والكويتية متابعة مباراة منتخبيهما المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قنوات متعددة. فبالإضافة إلى البث المباشر على قناة beIN SPORTS HD 3 وقناة AL-Kaas HD، يمكن للمشاهدين الاستمتاع باللقاء عبر تطبيق TOD، الذي يوفر بثًا مباشرًا عالي الجودة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وبذلك، تتاح للجمهور خيارات متنوعة لمشاهدة المباراة وتشجيع منتخبه.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم 2026

تردد قناة بى ان سبورت 3 HD على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

جودة القناة: HD.

تشكيلة العراق ضد الكويت المتوقعة

حراسة المرمى جلال حسن خط الدفاع ميرخاس دوسكي، ريبن سُلاقة، زيد تحسين، حسين علي خط الوسط أمير العماري، أسامة راشد، علي جاسم خط الهجوم يوسف أيمن، علي الحمادي، إبراهيم بايش

تشكلية الكويت ضد العراق المتوقعة

حراسة المرمى سليمان عبد الغفور خط الدفاع مهدي دشتي، سلطان العنزي، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، سامي الصانع خط الوسط عذبي شهاب، رضا هاني، أحمد الظفيري خط الهجوم يوسف ناصر، فيصل الحربي



تاريخ مواجهات العراق والكويت



وقبل مباراة العراق ضد الكويت مباشر اليو، التقي المنتخبين تواجها في 41 مباراة، فاز العراق في 18 منها، مقابل 14 للكويت، فيما انتهت 9 مباريات بالتعادل، وسجل المنتخب العراقي 54 هدفا في الشباك الكويتية، مقابل 44 هدفا للأزرق.