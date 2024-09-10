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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة على تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ببقاء طاهر محمد طاهر رافضا رحيله عن صفوف الفريق.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء تمسك، ببقاء طاهر محمد طاهر رافضا رحيله عن صفوف الأحمر.

شبانة: مفاجأة.. كولر يتمسك بطاهر ويطالب بتجديد عقده

وأكد، أن كولر أكد للجنة التخطيط أن طاهر من العناصر الأساسية بالنسبة له وأنه سيعتمد عليه بشكل كبير خلال الموسم المقبل.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر بتجديد عقد طاهر محمد طاهر. لمدة ثلاث سنوات قادمة.

