نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز سيد عادل بعضوية نادي قحافة في انتخابات النادي الاستكمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز المهندس سيد عادل، بمقعد عضو مجلس إدارة نادي قحافة الرياضي، بعد حصوله على أعلى الأصوات، في الانتخابات الاستكمالية الخاصة بالمجلس عن الدورة 2022 / 2026.

فوز سيد عادل بعضوية نادي قحافة في انتخابات النادي الاستكمالية

وأعرب سيد عادل عن سعادته بالفوز بعضوية مجلس إدارة نادي قحافة قائلا: "سعيد بثقة الجمعية العمومية للنادي، وبأمر الله سأكون عند حسن ظن الجميع".

وأضاف: "مجلس الإدارة لديه مشروع طموح سنعمل جاهدا على تحقيقه، والجميع داخل المجلس على قلب رجل واحد من أجل تحقيق أهداف وطموحات جماهير النادي".

وأتم: "انتظروا نادي قحافة في سنوات قليلة بالدوري المنتاز، وأثق في تحقيق المجلس الحالي لكافة طموحات جماهير النادي".