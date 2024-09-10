الرياضة

فوز سيد عادل بعضوية نادي قحافة في انتخابات النادي الاستكمالية

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أحمد جودة - القاهرة -  

فاز المهندس سيد عادل، بمقعد عضو مجلس إدارة نادي قحافة الرياضي، بعد حصوله على أعلى الأصوات، في الانتخابات الاستكمالية الخاصة بالمجلس عن الدورة 2022 / 2026.

فوز سيد عادل بعضوية نادي قحافة في انتخابات النادي الاستكمالية

وأعرب سيد عادل عن سعادته بالفوز بعضوية مجلس إدارة نادي قحافة قائلا: "سعيد بثقة الجمعية العمومية للنادي، وبأمر الله سأكون عند حسن ظن الجميع".

وأضاف: "مجلس الإدارة لديه مشروع طموح سنعمل جاهدا على تحقيقه، والجميع داخل المجلس على قلب رجل واحد من أجل تحقيق أهداف وطموحات جماهير النادي".

وأتم: "انتظروا نادي قحافة في سنوات قليلة بالدوري المنتاز، وأثق في تحقيق المجلس الحالي لكافة طموحات جماهير النادي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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