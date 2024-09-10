نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التلاعب في النتائج يوقف 43 شخصا مدى الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف 43 شخصًا مدى الحياة عن أي نشاط كروي بسبب مزاعم مراهنات وتلاعب بنتائج المباريات، بينهم ثلاثة لاعبين دوليين سابقين واللاعب الكوري الجنوبي جون-هو سون، وذلك وفق ما أفادت الثلاثاء وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وكثفت بكين في الأعوام الأخيرة حملتها على الفساد في الرياضة الصينية، لا سيما كرة القدم، وسجنت العديد من كبار المسؤولين.

وقالت وزارة الأمن العام الصينية إن الأشخاص الـ43 كانوا من بين 128 متورطًا في تحقيق استمر عامين للكشف المراهنات غير القانونية والتلاعب بنتائج المباريات في اللعبة المحلية.

وتأتي هذه الأنباء قبل ساعات من مباراة المنتخب الوطني ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على أرضه ضد السعودية.

واتهم الاتحاد الصيني لكرة القدم الكوري الجنوبي سون الذي لعب لصالح شاندونغ تايشان في الدوري الصيني الممتاز، بالمشاركة في التلاعب بنتائج المباريات وتلقي الرشى.

عاد لاعب الوسط الدولي إلى كوريا الجنوبية في آذار/مارس من هذا العام بعد احتجازه في الصين منذ مايو 2023.

كما وُضِعَ على قائمة الحظر مدى الحياة الدولي الصيني السابق جينغداو جين الذي لعب أيضًا لصالح شاندونغ تايشان.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم نفسه تحت التدقيق مع إيقاف قرابة 10 من كبار مسؤوليه حتى الآن في تحقيقات فساد.

وفي مارس، صدر حكما بالسجن مدى الحياة بحق شويوان تشين، الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، لتلقيه ما وصفته السلطات برشى "ضخمة".

وفي أغسطس، أصدرت محكمة صينية حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا بحق يويي لي، نائب سابق لرئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، لتلقيه رشى أيضًا.

