نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي بندة 4 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.



ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.



وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.