نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرون بوبيندزا في الطريق إلى القاهرة من أجل التوقيع مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، من التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح مصدر مقرب من الجابوني، أن اللاعب في طريقه الآن إلى القاهرة، وذلك من أجل توقيع العقود والإنضمام بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك.

وأكد المصدر، أن إدارة الفريق الأبيض نجحت في التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب ووكيله، بخصوص كافة الأمور المادية والتعاقدية.

سيصل بوبيندزا إلى مصر قريبًا لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى نادي الزمالك.

من المنتظر، أن يستقبله مسؤولو الزمالك في مطار القاهرة، حيث سيقومون بنقله مباشرة إلى مقر الكشف الطبي. بعد إتمام الفحوصات بنجاح، سيكون هناك إعلان رسمي عن الصفقة التي ينتظرها جمهور الزمالك بشغف.

وجاء تعاقد نادي الزمالك مع المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا، وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.