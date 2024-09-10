التعادل الإيجابي يحسم مباراة قطر ضد كوريا الشمالية في تصفيات المونديال

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت منتخب قطر ضد نظيره كوريا الشمالية، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة بتصفيات مونديال 2026.

أحداث اللقاء بين قطر وكوريا الشمالية

انطلقت صافرة الحكم لبداية المباراة برتم سريع وحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم لأي منتخب من المنتخبين.

حيث انتهى الشوط الأول بتقدم قطر بنتيجة هدفين مقابل هدف، ثم تعادل منتخب كوريا الشمالية في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وازداد سوء الأحوال الجوية بهطول الأمطار مع بداية الشوط الثاني، وقرر الحكم توقف المباراة بسبب ذلك، قبل أن يطلق صافرة استئناف المباراة.

ومع الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني استطاع منتخب كوريا الشمالية أن يحرز هدف التعادل في شباك منتخب قطر.

وأحرز أهداف المباراة كل من:

مع الدقيقة التاسعة عشر أحرز لاعب كوريا الشمالية سونغ هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك قطر، ومع الدقيقة الواحد وثلاثون أدرك منتخب قطر التعادل من ركلة جزاء نفذها أكرم عفيف.

وعزز منتخب قطر النتيجة عن طريق لاعبه المعز علي في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وأدرك لاعب كوريا الشمالية التعادل عن طريق لاعبه كول تشول كانج في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

لينتهي اللقاء بين منتخب قطر ومنتخب كوريا الشمالية بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم.