نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل مباراة مصر أمام بتسوانا في المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية ٢٠٢٥ وجاء كالتالي: محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

خالد صبحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

محمد صلاح

أسامة فيصل الإحتياطي:

المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي