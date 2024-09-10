نجم ليفربول تعافى من الإصابة وسيشارك رفقة منتخب الأرجنتين

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن تعافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليغربول، وأضافت بأن اللاعب سوف يشارك رفقة منتخب بلاده في المباراة القادمة.

وأصبح النجم الأرجنتيني مالك أليستر، لاعب خط وسط فريق ليفربول جاهزا، من أجل المشاركة رفقة منتخب الأرجنتين في المباراة القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية الأرجنتينية أن لاعب ليفربول، ماك أليستر، سيشارك كأساسي مع منتخب الأرجنتين في مواجهة كولومبيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يأتي هذا بعد تعافي اللاعب من إصابة في العضلة المقربة، التي تعرض لها خلال مباراته أمام تشيلي في التصفيات.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين الأرجنتين وكولومبيا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11:30 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.