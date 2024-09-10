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أحمد جودة - القاهرة - حرص التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب النادي، لمصافحة زملائه والجهاز الفني بعد عودته من تونس عصر اليوم.

لهذا السبب.. الجزيري يتواجد بمران الزمالك فور وصوله إلى القاهرة

وعاد الجزيري إلى القاهرة بعد التواجد في صفوف منتخب بلاده، عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك بداية من الغد، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.