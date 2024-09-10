نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد الدسوقي بعد انضمامه لفريق مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر اللاعب محمد دسوقي لاعب فريق الإسماعيلي السابق عن سعادته عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

أول تعليق من محمد الدسوقي بعد انضمامه لفريق مودرن سبورت

وقال دسوقي في تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي: "شرف لأي لاعب التواجد ضمن صفوف فريق مودرن سبورت، نادي من أندية القمة بالدوري المصري وأتمنى أن أكون إضافة للفريق بجانب زملائي".

وأتم محمد دسوقي كلماته متمنيًا الظهور القوي الموسم المقبل والمنافسة على كل البطولات".

ويعد محمد دسوقي صاحب الـ27 عاما أحد أبرز المدافعين بالدوري المصري خلال المواسم الأخيرة حيث يجيد اللعب بمركزي الظهير الأيسر والمساك، وسبق له اللعب لأندية المقاصة والإسماعيلي.