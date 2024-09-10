نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية تريزيجيه.. الفراعنة تتقدم على بوتسوانا في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وبوتسوانا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بتقدم المنتخب المصري بهدفين دون رد.

افتتح النجم محمود حسن "تريزيجيه" التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد هجمة منظمة، حيث سجل هدفًا رائعًا بتسديدة قوية استقرت في شباك بتسوانا.

واستمر الضغط المصري، ليضيف تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة متقنة، حيث سدد الكرة بدقة إلى الزاوية اليسرى لحارس بتسوانا.

ظهر منتخب مصر بمستوى مميز من حيث السيطرة والاستحواذ، وخلق العديد من الفرص الهجومية الخطيرة، بينما لم يهدد منتخب بتسوانا مرمى الفراعنة بشكل حقيقي.

وقد اعتمد الفريق المصري على تنويع الهجمات من الأطراف والعمق، مما صعّب المهمة على دفاعات بتسوانا التي عانت من الضغط المتواصل. ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثاني مزيدًا من الأهداف، في ظل التفوق المصري الواضح.