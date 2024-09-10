نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مصر أمام بوتسوانا في الشوط الأول بتصفيات كأس العالم "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب مصر على نظيره بوتسوانا بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 5 عن طريق تريزيجيه، ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد صبحي، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، أسامة فيصل.

دكة البدلاء: "المهدي سليمان، مصطفى شوبير، أحمد عيد، أحمد رمضان (بيكهام)، محمد شحاتة، أحمد نبيل (كوكا)، محمد النني، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، محمد الشامي".

ويتصدر الفراعنة المجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة على حساب كاب فيردي، فيما خسر منتخب بوتسوانا أمام موريتانيا بهدف نظيف.