نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتصحيح الأخطاء ورفع الحمل البدني.. تقسيمة فنية مطولة بمران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وشهد الجزء الأول من المران أداء تدريبات بدنية لرفع الحمل البدني للاعبين، وبعدها خاض الفريق التقسيمة الفنية بمشاركة جميع اللاعبين.



وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على مدى استجابة اللاعبين للتعليمات الفنية والأدوار المطلوبة منهم داخل الملعب.



وحرص المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد على عقد جلسات مع عدد من اللاعبين، لإبداء الملاحظات الفنية وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.