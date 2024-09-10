عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا الرسمي لمواجهة هولندا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا وهولندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، نيكو شلوتيربيك، دافيد راوم.

خط الوسط: باسكال جروز، روبرت أندريش، جمال موسيالا.

خط الهجوم: دينيز أونديف، فلوريان فيرتز، كاي هافيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة ألمانيا ضد هولندا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.