نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يقترب من العودة للمشاركة مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من المشاركة رفقة الفريق الكاتالوني في المباريات القادمة، بعد اقتراب تعافيه من الإصابة.

ووفقا لما ذكرته التقارير، فإن لاعب خط الوسط الشاب، اقترب من التعافي من الإصابة والعودة للمشاركة مع الفريق الكاتالوني خلال المواجهات القادمة.

أوردت صحيفة "آس" الإسبانية أن أنسو فاتي بات قريبًا من العودة إلى الملاعب مع برشلونة، بعد أن حقق تقدمًا كبيرًا في عملية التعافي من إصابته الأخيرة في باطن قدمه اليمنى.

ووفقًا للتقرير، يمتلك فاتي فرصة كبيرة للظهور مجددًا في مباراة برشلونة ضد جيرونا، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، المقررة يوم 15 سبتمبر المقبل.

وإذا قرر الجهاز الفني عدم المخاطرة بإشراكه في هذه المباراة، فمن المتوقع أن تكون مشاركته الأولى لهذا الموسم في مواجهة موناكو ضمن دوري أبطال أوروبا، يوم 19 سبتمبر.