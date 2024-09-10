نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قياسي جديد في انتظار ايميليانو مارتينيز مع الأرجنتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الحارس الدولي الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز، من تحقيق رقم قياسي جديد، رفقة منتخب بلاده وذلك المباراة القادمة التي سيخوضها بقميص منتخبه.

ويلتقي منتخب الأرجنتين أمام منافسه منتخب كولومبيا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يأتي الحارس إيميليانو مارتينيز في المركز الثاني بين حراس مرمى المنتخب الأرجنتيني من حيث عدد المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه في تصفيات كأس العالم، بعدما نجح في تحقيق هذا الإنجاز في 12 مباراة من أصل 17 مباراة ضمن تصفيات مونديال 2022 و2026.

وبحسب صحيفة "أوليه"، إذا تمكن مارتينيز من عدم استقبال أي هدف في المباراة القادمة ضد كولومبيا، فإنه سيعادل الرقم القياسي الذي يحتفظ به سيرخيو روميرو، الذي حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من أصل 35 مباراة في تصفيات كأس العالم 2010 و2014 و2018.

يعكس هذا الأداء المميز لمارتينيز التقدم الكبير الذي أحرزه في مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني، حيث بات يُعتبر أحد أفضل حراس المرمى في العالم. قدرته على الحفاظ على نظافة الشباك ليست فقط نتاجًا لمهاراته الفردية، بل أيضًا نتيجة التناغم الكبير بينه وبين خط الدفاع الأرجنتيني.

ومع اقتراب مارتينيز من معادلة رقم سيرخيو روميرو، تزداد التوقعات بأن يصبح أحد أساطير حراسة المرمى في تاريخ "التانغو"، مما يساهم في تعزيز فرص الأرجنتين في المنافسة على أعلى المستويات.