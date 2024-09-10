نجم ليفربول يتعافي من الإصابة وبصبح جاهز للمشاركة في المباريات

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تعافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وأصبح جاهزا للمشاركة في المبارايات القادمة رفقة الفريق.

وبحسب ما أوردته التقارير، فإن كورتيس جونز، قد تعافى بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وأصبح جاهزا للمشاركة رفقة الريدز.

ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن كورتيس جونز، لاعب ليفربول، عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأكد التقرير أن جونز أصبح متاحًا لخوض مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فورست، والتي ستقام يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن كورتيس غاب عن مباراة ليفربول الأخيرة أمام برينتفورد، التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون مقابل.