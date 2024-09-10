نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة الكويت والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوان بيزي، المدير الفني لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم، تشكيل للمواجهة المرتقبة ضد نظيره منتخب العراق.

ويستضيف منتخب الكويت نظيره منتخب العراق، على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل منتخب الكويت ضد العراق في تصفيات آسيا

وضم تشكيل منتخب الكويت كلا من:

حراسة المرمى:سليمان عبد الغفور.

خط الدفاع: سامي الصانع - فهد الهاجري - خالد إبراهيم - سلطان العنزي - مشاري الغنام.

خط الوسط: أحمد الضفيري - رضا هاني - محمد دحام.

خط الهجوم: فيصل زايد الحربي - يوسف ناصر السلمان.

وعلى مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن كميل - سلمان العوضي - راشد الدوسري - معاذ العنزي - عبد الرحمن الفضلي - حمد الحربي - عيد الرشيدي - حسين أشكناني - عبد الرحمن كميل - علي خلف - يوسف ماجد الشمري - سلمان بورمية - عذبي شهاب.

تشكيل منتخب العراق ضد الكويت في تصفيات آسيا

وفي نفس السياق ضم تشكيل منتخب العراق بقيادة الإسباني خيسوس كأساس كلا من:

حراسة المرمى: جلال حسن هاشم.

خط الدفاع: مصطفى سعدون - زيد تحسين - غريب سولاقا - ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: أحمد يحيى - أمير العماري - زيد إقبال - إبراهيم بايش - يوسف الأمين.

خط الهجوم: علي الحمادي.

وعلى مقاعد البدلاء:

لؤي العاني - علي كاظم هادي - أيمن حسين - دانيلو السعيد - علي جاسم - مناف يونس - صفاء الهادي - حسين علي - مهند علي - سعد ناطق - حسين حسن أمويد - أسامة رشيد.