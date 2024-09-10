نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برباعية نظيفة.. منتخب مصر يحقق فوز كبير على بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل، أحداث المباراة المثيرة التي جمعت بين منتخب مصر ضد منافسه منتخب بوتسوانا، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في المباراة برباعية نظيفة، بعد أداء مميز من جانب لاعبي المنتخب المصري طوال أحداث المباراة.

بدأ محمود حسن تريزيجية التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، مما منح الفراعنة دفعة قوية. ثم عزز تريزيجية النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 29، ليجعل الأمور أكثر صعوبة على بوتسوانا.

في الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري تألقه، حيث سجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعة من محمد حمدي. وفي الوقت بدل الضائع، أضاف مصطفى فتحي الهدف الرابع بتسديدة رائعة بعد تمريرة من إبراهيم عادل.

بهذا الأداء، يعزز منتخب مصر فرصه في التأهل ويثبت جدارته في التصفيات.