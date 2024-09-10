نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع الجوهرة الألمانية موسيالا خلال الصيف القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الحصول على خدمات النجم الألماني جمال موسيالا، لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ، وذلك خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لما أودرته التقارير، فإن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، يرغب بقوة في التعاقد مع الجوهرة الألمانية، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

أفادت صحيفة بيلد الألمانية أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يعتزم ضم جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ، في صيف 2025.

التقرير أوضح أن موسيالا مهتم بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، حيث يسعى لتحقيق إنجازات كبيرة والفوز بجائزة الكرة الذهبية قريبًا.

في المقابل، دعم ماكس إيبرل، مدير بايرن ميونخ، موسيالا بعد عدم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية، كوسيلة لتحفيز اللاعب على البقاء في النادي وعدم التسرع بالانتقال إلى السيتي.