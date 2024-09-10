فرانكفورت يكشف تفاصيل إصابة عمر مرموش

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي إينتراخت فرانكفورت، عن تفاصيل إصابة عمر مرموش لاعب الفريق الألماني ومنتخب مصر، وذلك عقب الإصابة الني تعرض لها مؤخرا رفقة منتخب الفراعنة.

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت عبر موقعه الرسمي أن عمر مرموش، مهاجم الفريق، غادر معسكر المنتخب المصري مساء الإثنين بسبب إصابة طفيفة في الركبة.

وأوضح البيان أنه بعد الفحوصات التي أجراها أطباء النادي الألماني، تمكن مرموش، البالغ من العمر 25 عامًا، من العودة للتدريب الفردي يوم الثلاثاء، حيث يهدف إلى المشاركة في مباراة البوندسليجا ضد فولفسبورج يوم السبت المقبل.

وفي ظل غياب مرموش، يواصل فريق آينتراخت تحضيراته للمباراة القادمة مع التركيز على تعزيز أدائه في الدوري. سيقوم الجهاز الفني بتقييم الحالة الصحية لللاعب بشكل مستمر لضمان جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات القادمة.