نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يصبح ثاني أصغر لاعب يدخل المئوية في منتخب إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق هاري كين، نجم بايرن ميونخ، إنجازًا كبيرًا بوصوله إلى المباراة رقم 100 مع منتخب إنجلترا خلال مواجهة فنلندا في دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، أصبح كين ثاني أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم، حيث بلغ من العمر 31 عامًا و45 يومًا.

و يسبقه في هذا الإنجاز واين روني الذي حقق المئة مباراة في سن 29 عامًا و22 يومًا.

هذا الإنجاز يبرز التزام كين واستمراريته مع المنتخب الإنجليزي، حيث لعب دورًا حاسمًا في العديد من المباريات الهامة.

كما يعكس أيضًا قدرته على الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء على مدار سنوات، مما يجعله أحد أعمدة الفريق الأساسية.

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‏ من المتوقع أن يواصل كين توسيع رقمه القياسي ويعزز من مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ إنجلترا.