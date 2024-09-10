نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر بعد الوصول إلى المئوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب مصر بعد مشاركته في مباراة بتسوانا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

و يعد هذا الرقم إنجازًا بارزًا في مسيرته الرياضية، حيث يعكس تأثيره الكبير واستمراريته في أداء دور محوري مع المنتخب المصري على مدار السنوات.

خلال 100 مباراة دولية مع منتخب مصر، حقق محمد صلاح إنجازات ملحوظة، حيث سجل 58 هدفًا وصنع 33 هدفًا، ليكون إجمالي مساهماته 91 هدفًا.

تفاصيل أهدافه تشمل:

19 هدفًا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

16 هدفًا في تصفيات كأس العالم.

14 هدفًا في المباريات الودية الدولية.

7 أهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

هدفان في بطولة كأس العالم.

واحتفى الحساب الرسمي لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بالفرعون المصري محمد صلاح، وذلك بوصوله 100 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.

ونشر الحساب الرسمي صورة لمحمد صلاح قبل مواجهة بوتسوانا اليوم وعلق: "من سيراليون إلى بتسوانا ‎١٠٠ مباراة دولية للملك المصري".

ونظم الاتحاد المصري لكرة القدم مراسم تكريم خاصة لصلاح في مقر تدريبات المنتخب، حيث تم منحه درعًا تذكاريًا تقديرًا لدوره الكبير وإنجازاته مع الفراعنة.

وعبّر محمد صلاح عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا سعادته بالوصول إلى هذه المرحلة من مسيرته الدولية، ومشددًا على التزامه بمواصلة العطاء لتحقيق المزيد من النجاحات مع المنتخب الوطني في المستقبل.