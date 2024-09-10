نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يتلقى خطاب بتغريم الزمالك بسبب أتشيمبونج لاعب الفريق السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مطلع من الاتحاد المصري لكرة القدم بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أرسل خطابًا رسميًا يطلب من نادي الزمالك دفع غرامة قدرها 200 ألف دولار لصالح اللاعب الغاني بنيامين أتشيمبونج، الذي كان يلعب في صفوف النادي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب كان مستحقًا مبلغ 115 ألف دولار كمتأخرات، وعندما تقدم بشكوى جديدة، أصدر فيفا قرارًا يتضمن الغرامة إضافة إلى المبلغ المتبقي.

وكان قد نجح الزمالك في حل أزمة إيقاف القيد التي كانت تتعلق بمستحقات مساعدي المدرب البرتغالي جوسفالدو.



الأمر سمح للنادي باستعادة نشاطه في سوق الانتقالات، وقد يؤثر هذا القرار الجديد على قدرة النادي على إجراء صفقات جديدة، مما يستدعي تحركًا سريعًا من الإدارة للتعامل مع الأزمات المالية المعلقة وتجنب مشاكل مشابهة في المستقبل.