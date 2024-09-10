نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة جديدة على الزمالك من الفيفا بسبب أشيمبونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور، عن غرامة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تم تطبيقها على نادي الزمالك بسبب للاعب الغاني بنجامين أشيمبونج.

غرامة جديدة على الزمالك من الفيفا بسبب أشيمبونج

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" تلقي نادي الزمالك، خطابا رسميا، لإخطاره بتوقيع غرامة مالية بقيمة ١٧٥ ألف دولار تسدد للغاني بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق عبارة عن قيمة مستحقاته".

وتابع الغندور:" وذكر خطاب الفيفا ضرورة سداد النادي لمستحقات أشيمبونج قبل يوم 30 مارس الجاري، لتجنب مضاعفة العقوبات تجاه الزمالك".

وأختتم:" مسئولو نادي الزمالك بعد وصول الخطاب، قرروا مراسلة الفيفا، وطلب الحصول على حيثيات الحكم الصادر ضد النادي".