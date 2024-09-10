الرياضة

الغندور: كونراد ميشلاك يقترب من الزمالك بنسبة كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور إن البولندي كونراد ميشلاك لاعب أحد السعودي اقترب من التعاقد مع الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "الاتفاق مع البولندي كونراد ميشلاك سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم ".

وواصل:" الجابوني بوبيندزا لاعب غير ملتزم والزمالك قد يتعاقد مع لاعب أجنبي مفاجأة خلال ساعات بدلا منه".

واختتم الغندور:" استياء من الزمالك تجاه زد بسبب فشل صفقة محمد إسماعيل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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