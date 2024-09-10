نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب ميسي.. ألفاريز يقوم هجوم الأرجنتين أمام كولومبيا بتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيل الرسمي للتانجو في مواجهة كولومبيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

والتي تقام فى الحادية عشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة،اليوم الثلاثاء، على ستاد "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز".

وجاء تشكيل التانجو كالتالي:

حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مونتيل، روميرو، ونيكولاس أوتاميندي، وليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: رودريجو دي بول، جونزاليس، إنزو فرنانديز، جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز.