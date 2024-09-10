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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة المنتخب المصري للشطرنج مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء للمشاركة في النسخة الـ 45 من أولمبياد الشطرنج التي تقام في مدينة بودابست عاصمة المجر خلال الفترة من 10 إلى 22 سبتمبر الجاري بمشاركة 190 دولة.

بعثة مصر تغادر إلى المجر للمشاركة في أولمبياد الشطرنج

يشارك المنتخب المصري للشطرنج بعشرة لاعبين ولاعبات يقود منتخب الرجال الدكتور باسم أمين البطل العالمي، كريم وجيه، أدهم فوزي، حامد وفا، سامح صادق، فيما يقود منتخب الفتيات شروق وفا، شاهندا وفا، يارا علام، جوي روماني، سارة عادل.

يحتل المنتخب المصري للشطرنج للرجال المركز الـ 63 في التصنيف العالمي للبطولة وفي المركز الـ 52 في السيدات في البطولة.

يشارك في أولمبياد المجر للشطرنج 197 منتخب للرجال من مختلف دول العالم و184 منتخب سيدات أيضا من مختلف دول العالم.

يترأس بعثة المنتخب المصري للشطرنج أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، ودكتور إيمان الأنصاري إداري البعثة وكابتن فرج عمرو مدرب منتخب الرجال، وكابتن محمد عزت مدرب منتخب السيدات.

كما يحضر أحمد عدلي اجتماعات الاتحاد الدولي للشطرنج التي تقام على هامش أولمبياد الشطرنج بوصفه رئيس الاتحاد المصري للعبة ورئيس لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي.

على مدار مشاركات مصر في أولمبياد الشطرنج التي تقام كل عامين تم حصد 3 ميداليات ذهبية بواقع ميداليتين للرجال في عام 2014 وذهبية فريق الرجال في عام 2018.