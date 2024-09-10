نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: برنامج مكثف لـ يحيي عطية الله بسبب زيادة وزنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامى خالد الغندور، أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر وضع برنامج مكثف لـ يحي عطية الله بسبب زيادة الوزن.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي بدأ في تجهيز يحي عطية الله خلال الفترة الأخيرة ببرنامج مكثف بسبب زيادة الوزن".

وتابع الغندور:" يحي عطية حصل على فترة راحة طويلة تسببت في زيادة وزنه وكولر طلب من المعد البدني وضع برنامج مكثف للاعب لخسارة الوزن".