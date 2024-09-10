نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل اعتزاله دوليا.. هاري كين يكشف عن حلمه رفقة منتخب إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونخ، عن الحلم الذي يسعى لتحقيقه رفقة منتخب إنجلترا، وذلك قبل اعتزاله اللعب بشكل دولي.

وفي تصريحات لصحيفة "ذا صن"، بمناسبة خوضه المباراة رقم 100 في مسيرته الدولية، قال هاري كين إنه يحلم بتسجيل المزيد من الأهداف لصالح المنتخب الإنجليزي، ويأمل في بلوغ حاجز الـ100 هدف تمامًا كما حقق رقم الـ100 مباراة دولية.

حتى الآن، سجل كين 66 هدفًا خلال 99 مباراة، ويعتبر الهداف التاريخي لمنتخب "الأسود الثلاثة".

وأضاف كين أنه متحمس لتحقيق إنجازات جديدة مع منتخب بلاده، مؤكدًا أن التزامه وشغفه باللعبة يدفعانه دائمًا إلى تقديم أفضل ما لديه.

كما عبّر عن امتنانه لجميع زملائه في الفريق والجهاز الفني، الذين دعموه خلال رحلته الدولية الطويلة والمليئة بالتحديات.