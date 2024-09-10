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أحمد جودة - القاهرة - قال رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، أن الثقة بين الجهاز الفني واللاعبين مهمة جدا وطبيعي يكون هناك بعض المشاكل.

رضا شحاتة: الدوري غير المنتظم يضر بمصلحة المنتخب والثقة مهمة بين حسام حسن واللاعبين

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أرفض التقليل من أي لاعب والدفع بخالد صبحي أمام بوتسوانا قرار جيد".

وأضاف:" في لعيبة مش بتعرف تباصي الكرة في الدوري المصري".

وأختتم رضا شحاته:"عدم وجود دوري منتظم يضر بمصلحة منتخب مصر ويصعب من مهمة حسام حسن".