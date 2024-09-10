نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تتعادل مع هولندا بهدف لكل فريق في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم إيجابيًا مع نظيره هولندا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب ألمانيا بعد هذا التعادل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، فيما يحتل منتخب هولندا المركز الثاني بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

أحداث مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

تمكن تيجاني راينديرز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح هولندا في الدقيقة 2، بعد تمريرة رائعة من بريان بروبي، جعلت زميله راينديرز في حالة انفراد ثم سدد الأخير تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس تير شتيجن وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح دينيز أونديف في تسجيل هدف التعادل لصالح ألمانيا في الدقيقة 38، بعد تسديدة قوية من جوشوا كيميتش، تصدى لها الحارس فيربروجن ليتابعها أونديف بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 3+45، سجل جوشوا كيميتش الهدف الثاني لصالح ألمانيا، بعد تمريرة من دينيز أونديف إلى كيميتش الذي استقبلها بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أسفل يسار المرمى.

واستطاع دينزل دومفريس أن يسجل الهدف الثاني والتعادل لصالح هولندا في الدقيقة 51، بعد تمريرة من بريان بروبي إلى دومفريس الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

