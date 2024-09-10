إنجلترا تحقق فوزا مهما على فنلندا بهدفين في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إنجلترا أمام نظيره منتخب فنلندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل بملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ملخص مباراة إنجلترا وفنلندا

وبدأت أحداث مباراة إنجلترا وفنلندا برتم هادئ نسبيا وكانت هناك أفضلية واضحة من جانب إنجلترا وسجل هاري كين الهدف الأول في الدقيقة 24 ولكن تم الغاؤه للتسلل وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل كين الهدف الأول في الدقيقة 57 صنعه له ارنولد وعاد كين بالهدف الثاني في الدقيقة 76 بتمريرة رائعة لزميله نوني مادويكي وانتهت المباراة بفوز إنجلترا 2/0.

ترتيب مجموعة إنجلترا أمام فنلندا

1- اليونان 6 نقاط

2- إنجلترا 6 نقاط

3- ايرلندا دون نقاط

4- فنلندا دون نقاط