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أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الستار صبري نجم منتخب مصر الأسبق إن حسام حسن المدير الفني يسير بخطي ثابتة مع الفراعنة ويقدم مستوي جيد.

عبد الستار صبري: حسام حسن يسير بخطي ثابتة مع الفراعنة ويقدم مستوي جيد

أضاف صبري خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" القوة الهجومية للمنتخب اختلفت مع حسام حسن المدير الفني والمعدل التهديفي تطور وهناك تنظيم دفاعي مميز".

وواصل:" حسام حسن من زمان كان بيحب يلعب أساسي وأعذر حجازي لأن أي لاعب من حقه يحزن لتواجده علي دكة البدلاء".

وأكمل:" من حق أي مدير فني أن يختار التشكيل كيفما يشاء ولا لوم علي حسام حسن في أزمة حجازي خاصة أنه يسير بخطى ثابتة".