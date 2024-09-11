نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ابو الوفا: هناك روح جديدة بين لاعبي المنتخب.. واختيار حسام حسن موفق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد ابو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن نتيجة مباراة بتسوانا وكاب فيردي اكثر من رائعة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

تصريحات محمد أبو الوفا عن منتخب مصر

واضاف أبو الوفا في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: هناك شئ جديد في اداء المنتخب وروح جديدة في منتخب مصر

وتابع: تجربة حسام حسن ناجحة حتى هذه اللحظة وفي طفرة في الأداء ومنتخب مصر وضع قدما في أمم إفريقيا المقبلة.

واوضح: انتهى دور رابطة الأندية واتحاد الكرة هو المسؤول عن إدارة المسابقات لحين انتخاب رابطة أندية جديدة وهناك اجتماع خلال الأيام المقبلة من اجل تحديد انتخابات رابطة الأندية ووضعنا جدول دوري المحترفين والقسم الثاني وسيكون هناك ورة ترقي من ذهاب وعودة لتكافؤ الفرص وهناك توافق بالإجماع على ذلك من قبل مجلس الاتحاد