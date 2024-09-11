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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، النادي الأهلي الأفضل في مصر بامتلاكه لاعبين الاكثر التزامًا تكتيكيًا داخل الملعب.

خالد الغندور: الأهلي الأفضل في مصر لهذا السبب

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" ممكن اللاعبين ليسوا الأكثر مهارة، ويوجد لاعبين مهارية أكثر ولكنهم غير ملتزمين تكتيكًا داخل الملعب".

وتابع الغندور:" الاهلي الفريق الوحيد في مصر الملتزم تكتيكيا ومثال على ذلك أن الأطراف في الأهلي لا يمكنهم حجز مكان أساسي في التشكيل الا إذا دافعوا بقوة والتزموا تكتيكيًا.

وأكمل:"الأهلي الفريق الأكثر التزامًا باللعب الجماعي داخل الملعب لذلك فهو الأقرب لتحقيق المكسب دائمًا.

وأضاف الغندور:" بيراميدز والزمالك وكل فرق الدوري غير ملتزمه تكتيكيا عند فقدان الكرة، البعض يعتقد إنه لاعب كبير فعيب إنه يقطع كرة أو يعود للدفاع".

وأختتم:" عكس الأهلي اللاعبين يعلموا جيدًا عدم الالتزام يساوي عدم الإعتماد عليه بدليل طاهر محمد طاهر بالنسبة لكولر واحد من نجوم الأهلي لتنفيذه كافة طلبات المدير الفني ".