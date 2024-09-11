نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني وتذاع مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الكونفدرالية.