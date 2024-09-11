نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل 14-9-2024 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست مساء السبت المقبل د، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.